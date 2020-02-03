 وزيرا الخارجية الكويتي والروسي يؤكدان أهمية تخفيض التصعيد الراهن في المنطقة - بوابة الشروق
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وزيرا الخارجية الكويتي والروسي يؤكدان أهمية تخفيض التصعيد الراهن في المنطقة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 3 فبراير 2020 - 9:54 م | آخر تحديث : الإثنين 3 فبراير 2020 - 9:54 م

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، أهمية تخفيض التصعيد الراهن في المنطقة والنأي بها عن المخاطر، والتعامل مع تلك المستجدات بروح الحكمة وضبط النفس، ضمانا لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الكويتي، مساء اليوم الاثنين، من نظيره الروسي، جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وحرصهما على تطوير وتعزيز تلك العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتسارعة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.


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