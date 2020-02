حازت النجمة رينيه زيلويجر جائزة على بافتا كأفضل ممثلة عن فيلم "Judy"، وذلك في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية "بافتا" في نسخته الـ 73، المقام بقاعة "رويال ألبرت هال" الملكية في لندن.

وفازت "زيلويجر" الجائزة بعد منافسة قوية مع كل من (جيسي باكلي، سكارليت جوهانسون، ساويرس رونان، تشارليز ثيرون).

وشهدت السجادة الحمراء حضور الأمير ويليام دوق كامبريدج وزوجته كاثرين دوقة كامبريدج، وتألقت النجمة إيميليا كلارك بفستان أسود اللون، نجح في سرقة عدسات المصورين والأنظار إليها، إلى جانب حضور عدد كبير من النجوم المرشحين للجوائز ومن بينهم آل باتشينو وروبرت دي نيرو أبطال فيلم "الأيرلندي"، ومخرج فيلم "1917" سام منديس، وسكارليت جوهانسون وأدم درايفر أبطال فيلم "Marriage Story"، بالإضافة إلى خواكين فينيكس بطل فيلم "جوكر" ومخرج الفيلم، تود فيليبس.

كما شهدت السجادة الحمراء ظهور الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، التي حرصت على التقاط الصور مع النجوم ومحاورتهم في إطار تغطية فعاليات حفل بافتا.

وكانت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا"، قد أعلنت عن قائمة المرشحين للفوز بجوائزها، وتصدر سباق منافسة الأفلام إلى جانب جوكر كل من "الأيرلندي – The Irishman" لمخرجه العالمي مارتن سكورسيزي، الذي يعد هذا الترشيح هو الخامس لنجمه الأسطوري "آل باتشيتنو"، و"حدث ذات مرة في هوليوود – Once Upon a Time in Hollywood" لكوينتن تارناتينو، "طفيلي - Parasite" للكوري الجنوبي بونج جون هو، و"1917" للمخرج البريطاني سام منديس.

ومن المتوقع فوز جوكر لمخرجه الأمريكي تود فيليبس، وخاصة بعد ترشحه لـ ١١ جائزة، من بينها، أفضل ممثل، أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل موسيقي تصويرية، متفوقاً بذلك على فيلمي "حدث ذات مرة في هوليوود – Once Upon a Time in Hollywood" و"الأيرلندي – The Irishman"، الذي حصد كل منهما 10 ترشيحات، فيما ترشح "1917"، الحائز على عدة جوائز جولدن جلوب ٢٠٢٠، لتسعة فئات بجوائز البافتا، أبرزها، أفضل فيلم، أفضل موسيقي تصويرية، أفضل تصوير سينمائي.

وبالرغم من خطف الجوكر لأضواء الترشيحات؛ إلا أن البعض اتهم الأكاديمية البريطانية بتفضيل أصحاب البشرة البيضاء عن السمراء من خلال ترشيحاتها، وتصدر هاشتاج "#البافتا ناصعة البياض - #BAFTAsSoWhite "، قائمة الأكثر شيوعا (ترند) على تويتر؛ اعتراضا على ما وصفوه بالعنصرية تجاه أصحاب البشرة السمراء.

جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" هي جوائز تقام سنويا من قبل الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون، ولا تقل أهمية عن جوائز الأوسكار، وبدأ منح هذه الجوائز منذ عام 1948.