برلمان كوسوفو يصوت لاختيار ألبين كورتي رئيسا للوزراء

يجتمع النواب في برلمان كوسوفو -اليوم الاثنين- للتصويت على تعيين رئيس الوزراء المكلف ألبين كورتي في المنصب، بعد مرور أربعة شهور على إجراء الانتخابات.

وتوصل حزب كورتي "فيتيفيندوسي" وحزب "الرابطة الديمقراطية لكوسوفو" بزعامة عيسى مصطفى إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف أمس الأحد، بعد شهور من الجدل الذي كان معظمه يدور حول المناصب في الحكومة.

وبموجب الاتفاق، ستكون الحكومة مكونة من 15 وزارة، حيث يعين كل من حزبي "فيتيفيندوسي" و"الرابطة الديمقراطية لكوسوفو" ست وزراء. وسيشغل ممثلون من أقليات عرقية المناصب الثلاثة الباقية.

علاوة على ذلك، سوف يتخلى حزب "فيتيفيندوسي" عن منصب رئيس البرلمان، على الرغم من أنه تم تعيين مرشح بالفعل.

ويسيطر حزب "فيتيفيندوسي" على 29 مقعدا، وحزب "الرابطة الديمقراطية لكوسوفو" على 28 مقعدا، من إجمالي 120 مقعدا في البرلمان الجديد.

ولم يتضح على الفور عدد النواب الذين سوف يدعمون الائتلاف الحاكم من النواب العشرين الذين يمثلون الأقليات العرقية، لكن كورتي سوف يقود بالتأكيد أغلبية في البرلمان.