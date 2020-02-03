 ابن عمرو دياب يبدأ مسيرته الغنائية.. و«الهضبة» يدعمه - بوابة الشروق
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ابن عمرو دياب يبدأ مسيرته الغنائية.. و«الهضبة» يدعمه

محمد عباس
نشر فى : الإثنين 3 فبراير 2020 - 3:35 م | آخر تحديث : الإثنين 3 فبراير 2020 - 3:35 م

هنأ المطرب عمرو دياب، ابنه عبدالله، على إصدار أغنيته الأولى التي يطرحها بالتعاون مع أصدقائه، والأغنية باللغة الإنجليزية وتنتمي لنوعية أغاني «هيب هوب - Hip hop».

ونشر الهضبة، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» رابط الأغنية، وعلق عليها: «تهاني لابني عبدالله وأصدقائه على أغنيتهم الأولى. استمروا يا شباب».

ويبدو أن عبدالله بدأ في شق مسيرته بالغناء، مثل شقيقته الصغرى جنا، التي تنشر العديد من المقاطع التي تؤلفها وتغنيها عبر الإنترنت.

يشار إلى أن المطرب عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد «سهران» كاملا يوم 12 فبراير الجاري.


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