رئيس وزراء اليونان في السعودية لبحث تعزيز التعاون

وصل رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى الرياض مساء الأحد، في زيارة إلى المملكة تستمر يومين يلتقي خلالها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الزيارة تأتي بعد حوالي شهر ونصف من قيام وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير بزيارة إلى أثينا بحث خلالها، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ذنذياس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تأتي الزيارة أيضا بعد يومين من إعلان وسائل إعلام يونانية، أن فرقاطة يونانية "الفرقاطة نيكيفوروس فوكاس"، اعترضت سفينة بحث تركية في المتوسط.

ونقلت وسائل الإعلام اليونانية عن مسؤولين، أن السفينة التركية تحركت داخل الجرف القاري اليوناني، ولكن خارج المياه الإقليمية اليونانية.

وأعرب مسؤولون يونانيون، عن استعدادهم لمواجهة أي حركة للسفينة التركية، التي تبحر شرق جزيرة كريت وغرب قبرص.