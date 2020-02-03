أمين مساعد «الجامعة العربية»: الإعلاميون مدعوون للمساعدة على خلق مجتمعات تنبذ الأفكار الهدامة

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات التجمع الإعلامي العربي الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين إحياء لذكرى وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، برعاية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقل أمين عام مساعد جامعة الدول العربية الدكتور قيس العزاوي، تمنيات وتحيات الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط للتجمع بالنجاح وتحياته لجهود دولة الإمارات في إرساء الأخوة الإنسانية".

وأوضح العزاوي، أن الإعلاميين مدعويين لوجود جيل شاب جديد ينشر القيم الأخلاقية الإعلامية للمساعدة على عمل مجتمعات منفتحة تنبذ الصور النمطية والأفكار الهدامة، وتؤكد على التركيز على جيل الشباب لأنه مستقبل أمتنا، وأن الجامعة العربية تولي اهتمامًا بتفعيل الأخوة الإنسانية، مع التوقيع على اتفاقية تحالف الحضارات لنبذ العنف والتشجيع على الإخاء والجهود والمبادرات في هذا الشأن، وهو أمر مرهون بدور الإعلام في تنوير الرأي العام وخلق مساحات للحوار والعيش المشترك، وتبنت الجامعة العربية العديد من المشروعات الريادية للإعلام ليكون إعلامًا عربيًا جديدا يعتمد أخلاقيات المهنة ويواجه حملات التشويه التي تعرض لها العرب، ونشر التسامح، وإطلاق حوار حضاري مبني على أسس تنبذ نظريات التمييز.

وأكد: "نحن اليوم في أمَس الحاجة إلى هكذا مبادرات لخلق مساحات للعيش المشترك والحوار بين مختلف الحضارات الإنسانية، استنادا إلى قيم المحبة والسلام والتسامح ونبذ الكراهية والتطرف ومختلف أشكال الطائفية".