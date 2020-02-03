قبرص تعترض قاربا يقل 80 مهاجرا

اعترضت السلطات في قبرص قاربا يقل 80 مهاجرا قبالة الساحل الشرقي للبلاد، بحسب ما ذكرته شبكة اي ار كيه اليوم الاثنين.



وقد رافقت دورية شرطية القارب، الذي يبلغ طوله 12 مترا إلى ميناء لارنكا. ولم تعرف على الفور جنسية المهاجرين، ولكن يعتقد أن القارب انطلق من لبنان أو سورية.



ويشار إلى أن معظم المهاجرين بشرق البحر المتوسط يصلون اليونان قادمين من تركيا. وقد استقبلت اليونان أقل من 60 ألف مهاجر العام الماضي، بحسب ما ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو يعد أعلى عدد يتم تسجيله منذ عام 2016.



كما استقبلت قبرص 10 آلاف مهاجر العام الماضي و 7761 عام 2018 و 4582 عام 2017.



وقد طالب رئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس في وقت سابق الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة لإيواء المهاجرين.