الخارجية الإيرانية: لم ولن نجري محادثات مع واشنطن

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جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رفض بلاده إجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الاثنين، إن طهران لم ولن تقوم بإجراء محادثات ثنائية أبدًا مع واشنطن.