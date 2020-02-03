مغادرة أول رحلة جوية تحمل مرضى عبر مطار صنعاء باليمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



غادرت أول رحلة جوية تقل مرضى يمنيين اليوم الاثنيني عبر مطار صنعاء الدولي، للمرة الأولى منذ حظر الرحلات الجوية عبر المطار الواقع تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية قبل حوالي ثلاث سنوات ونصف.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن طائرة تتبع الأمم المتحدة أقلت سبعة من المرضى إلى العاصمة الأردنية عمان.

وأضاف: "هؤلاء المرضى تم نقلهم من أجل تلقي العلاج مع سبعة مرافقين لهم".

وتعتبر هذه أول رحلة علاجية لنقل المرضى عبر مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه التحالف العربي بقيادة السعودية حظرا جويا، باستثناء الرحلات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة وطاقمها العامل في اليمن.

وجاءت هذه الخطوة بعد مفاوضات مستمرة بين جماعة الحوثي والتحالف العربي بقيادة السعودية، في إطار العمل على تهيئة المناخ من أجل عقد جولة مفاوضات مقبلة بهدف الدفع بالحل السياسي لحل الأزمة.

وكان التحالف العربي أعلن في /نوفمبر الماضي السماح بنقل المرضى عبر مطار صنعاء بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وتقول جماعة الحوثي المسيطرة على صنعاء وعدة محافظات يمنية، إن هناك ما بين 15 إلى 25 مريضا يموتون يوميا بسبب عدم تمكنهم من السفر لتلقي العلاج بالخارج.

ومن المقرر أن تنقل الأمم المتحدة سبعة مرضى فقط بشكل أسبوعي، وسط اعتراضات من قبل جماعة الحوثي على هذه الآلية.