ساسة بريطانيون: خفض أعداد الشرطة وثغرة أمنية هي عوامل وراء هجوم لندن



ألقى ساسة بريطانيون باللائمة اليوم الاثنين على خفض أعداد الشرطة ووجود ثغرة قانونية بوصفها عوامل سمحت لإرهابي مدان بتنفيذ هجوم الطعن ضد المارة في جنوب غرب لندن مساء أمس الأحد بعد أيام فقط من خروجه من السجن.

ووعد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بإجراء "تغييرات جذرية في نظام التعامل مع المدانين بارتكاب جرائم إرهابية"، بعد أن قُتل المهاجم برصاص الشرطة عقب الهجوم في حي ستريتهام في لندن.

وكتب عمدة لندن صادق خان المنتمي لحزب العمال المعارض في تغريدة على تويتر أن: "الرجل المسؤول عن هجوم الأمس في # ستريتهام كان قد أُطلق سراحه من السجن منذ أيام فقط بعد أن قضى عقوبة لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية".

وقال خان: "من الواضح أن هناك شيئا ما يسير بشكل خاطئ - والحكومة لديها أسئلة جدية للإجابة عليها".

وفي تصريحاته لسكاي نيوز، قال خان إن الزيادات في بعض الجرائم خلال العقد الماضي كانت إلى حد كبير "نتيجة للسياسات والتخفيضات".

وأضاف إنه يتعين على الحكومة تطبيق "حزمة من التدابير" للتصدي للإرهاب، بما في ذلك توفير المزيد من موارد الشرطة.

وأعلنت لوسي دورسي المتحدثة باسم شرطة العاصمة في بيان أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي وقع بعد ظهر أمس الأحد.