تراجع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى 62 مليار دولار

كشف أيمن عبد الرحمن، محافظ بنك الجزائر، اليوم الاثنين، عن تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 62 مليار دولار.



وقال عبد الرحمن في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عقب اجتماع تشاوري مع رؤساء البنوك التي تنشط في الجزائر" لدينا 62 مليار دولار من احتياطات الصرف وهو مستوى جيد".



وبلغ احتياط الجزائر من النقد الأجنبي 6ر72 مليار دولار مع نهاية أبريل 2019 ، مقابل 88ر79 مليار دولار نهاية 2018، و33ر97 مليار دولار نهاية 2017.



وتوقع قانون الميزانية لعام 2019 انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 62 مليار دولار نهاية العام الماضي، بينما يتوقع قانون الميزانية لـ2020 تقلص هذا الاحتياطي إلى 6ر51 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.