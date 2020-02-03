حقق أنسو فاتي، جناح برشلونة الإسباني، رقمًا مميزًا، خلال مباراة البرسا أمام ليفانتي، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وقاد فاتي برشلونة للفوز على ليفانتي بعدما سجل هدفي الفريق في المباراة في 100 ثانية فقط، ليقلص الفارق بين البلاوجرانا وريال مدريد إلى 3 نقاط.

وسجل فاتي هدفين في المباراة، ليصبح أضغر لاعب في تاريخ الليجا يسجل ثنائية في القرن الـ21، بعمر 17 عامًا و 94 يومًا، ليحطم رقم خوانمي خيمينيز، الذي سجل ثنائية بعمر 17 عامًا و 115 يومًا، أمام ريال سرقسطه، سبتمر 2010.

وعقب المباراة علق فاتي على تحطيمه لهذا الرقم قائًلا: " لقد قالوا لي حالا في الواقع، دائما ما كنت أحلم بهذه اللحظة يجب أن أشكر جميع زملائي في الفريق".

وأضاف: "منذ انضمامي إلى الفريق، جميع اللاعبين يدعمونني ويقفون معي، أنا ممتن لهم ولجميع الجماهير التي تساندني".