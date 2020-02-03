الاتحاد الأوروبي يحدد شروط اتفاق تجارة «طموح للغاية» مع بريطانيا

قال كبير مفاوضي الأتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، إن التكتل يمكنه أن يقدم لبريطانيا اتفاقا تجاريا "طموحا للغاية" يشمل إلغاء التعريفة الجمركية وتحديد حصص، بما في ذلك العديد من الخدمات، بشرط أن توقع بريطانيا على معايير الاتحاد الأوروبي الآن وفي المستقبل.

ويقول بارنييه: "نحتاج إلى التأكد من أن المنافسة لا تزال مفتوحة ونزيهة"، مشيرا إلى أنه يجب أن يوافق كل من الطرفين على "ضمانات محددة وفعالة لضمان ساحة أداء متكافئ على المدى الطويل".

وأشار إلى أن "هذا يعني آليات لدعم المعايير العالية التي نملكها فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والبيئية والمساعدات الحكومية والضرائب اليوم ومع التطورات في المستقبل".

وكشرط آخر، يتعين على بريطانيا أيضا الموافقة على منح الاتحاد الأوروبي إمكانية الاستخدام المستمر لمياه الصيد الخاصة بها - والعكس بالعكس - بما في ذلك تحديد الحصص ، حسبما يقول بارنييه.

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، بعد 47 عاما من العضوية في التكتل. كما جاء خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بأغلبية 52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجرى عام 2016 .