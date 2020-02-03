دول «التعاون الإسلامى» ترفض بالإجماع خطة ترامب للسلام

أبومازن: سنوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل ولن نتراجع عن موقفنا من الخطة الأمريكية

قررت دول منظمة التعاون الإسلامى، بالإجماع رفض «خطة السلام» الأمريكية، مؤكدة موقفها المبدئى الداعم للفلسطينيين فى نضاله العادل لإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت المنظمة التى تضم 57 دولة خلال اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية فى مقرها بجدة لبحث مواجهة خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى عدم تبنى أى جهود لا تلبى الحقوق الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وطالب وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى فى كلمة بلاده، دول منظمة التعاون الإسلامى، برفض الخطة الأمريكية بشكل قاطع وعدم قبول فرض أجندة الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلى الاستعمارى على الشعب الفلسطينى وقيادته.

من ناحية أخرى قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، اليوم: إن السلطة الفلسطينية ستوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل وإنها لن تتراجع عن موقفها إزاء خطة ترامب للسلام فى الشرق الأوسط.

وأضاف أبومازن، خلال رئاسته لجلسة الحكومة فى رام الله، اليوم، بحضور رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية: «سنوقف التنسيق الأمنى، ولن نتراجع عن مواقفنا حتى يتراجع الأمريكيون والإسرائيليون» عن مشروعهم (خطة ترامب)، «ولن نقبل أن تفرض أمريكا شرعيتها وتلغى كل المرجعيات الدولية»، بحسب ما أوردته وكالة (وفا) الفلسطينية.

وميدانيا، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، نشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية فى الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، خشية اطلاق صواريخ تصل إلى العمق الإسرائيلى.

وقال موقع «واللاه» الإسرائيلى، إن «المؤسسة الأمنية الإسرائيلية «تخشى قيام حركة الجهاد الإسلامى باطلاق الصواريخ نتيجة للضغط الإيرانى عليها لشن هجمات ضد إسرائيل»، على حد تعبيره.