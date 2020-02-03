مدير برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة بمصر يزور مدرسة الفتاتيح المجتمعي بالأقصر

زار مانجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، اليوم الاثنين، مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، لزيارة مدرسة "الفتاتيح المجتمعي" ذات الفصل الواحد، بنجع الفتاتيح، وذلك برفقة وفد رفيع المستوى من برنامج الغذاء العالمي للاتحاد الأوروبي.

وذكرت المحافظة، في بيان، أن مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر، والوفد المرافق له تابع خلال الزيارة تنفيذ مشروع المدرسة الذكية، الذي يتم تنفيذه في إطار التعاون بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة التربية والتعليم، لتحويل المدارس المجتمعية لمدارس ذكية، وربطها ببنك المعرفة، في ضوء تطوير العملية التعليمية.

واستمع الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، والوفد المرافق له، إلى شرح عن المشروع، والذي تضمن تجديد المدرسة، وتدريب المعلمين على كيفية استخدام الأجهزة التكنولوجية، وعرض المحتوى التعليمي، وتطبيق منظومة إدارة الفصل الرقمية، وتحويل المدرسة إلى مركز خدمي لإفادة المجتمع المحلي.

وأضاف البيان أن مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر والوفد المرافق له تابع أيضا، تنفيذ عدد من الأنشطة المدرسية المختلفة داخل المدرسة من بينها تقديم درس علوم باستخدام مسرح العرائس، وعرض عدد من الفيديوهات التعليمية عبر شاشة العرض (البروجكتور).