طارق حامد ومعلول والشناوي الأفضل في استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أعلنت رابطة النقاد الرياضيين عن نتائج استفتاء الأفضل في عام 2019، في مصر، إذ توج طارق حامد بجائزة أفضل لاعب، وعلي معلول أفضل محترف ومحمد الشناوي أفضل حارس مرمى.

وجاءت نتائج الاستفتاء على النحو التالي:

أفضل لاعب.. طارق حامد.

أفضل محترف.. علي معلول.

أفضل ناشئ.. محمد هيثم.

أفضل لاعب صاعد.. مصطفى محمد.

أفضل مدير فني.. طلعت يوسف.

أفضل حارس مرمى.. محمد الشناوي.

أفضل معلق.. حاتم بطيشة.

أفضل إعلامية.. سها إبراهيم.

أفضل برنامج إذاعي.. كريم حسن شحاتة.

أفضل قناة رياضية.. أون سبورت.

أفضل محلل.. متعب وحازم إمام وأيمن يونس.

أفضل برنامج.. ملعب أون.

أفضل إعلامي.. شوبير وسيف زاهر.

أفضل لاعب للعبة فردية.. فريدة عثمان.

أفضل لاعب للعبة جماعية.. أحمد الأحمر.