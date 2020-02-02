الحكومة الأردنية تضع ضوابط جديدة لسفر موظفيها بهدف ترشيد الإنفاق

أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الاثنين بلاغا تضمن إجراء تعديلات على سفر موظفي الدولة الموفدين في مهام رسمية، وذلك بهدف ضبط الإنفاق وترشيده.

وشملت الضوابط الجديدة كبار موظفي الدولة وكبار منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية ورؤساء الهيئات ورؤساء مجالس الإدارات التي تساهم فيها الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة، بينما استثنت الوفود الرسمية التي تتحمل تكاليف سفرها الدول المستضيفة أو الموجهة للدعوة.

وتضمن البلاغ، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن يكون سفر رئيس الوزراء والوزراء ومن يعادلهم في المستوى الوظيفي على الدرجة السياحية، وذلك في الرحلات التي تكون مدتها خمس ساعات فأقل، وفي حال زادت مدة الرحلة عن خمس ساعات يكون السفر على درجة رجال الأعمال.

أما سفر بقية الموظفين الموفدين فتكون على الدرجة السياحية بغض النظر عن مدة الرحلة.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن يعاني أوضاعا اقتصاديا صعبة، خاصة في ظل التوترات في الجارة سورية، وتراجع الدعم الخارجي للاجئين الذين تستضيفهم المملكة على أراضيها.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعرب الشهر الماضي عن إحباط الأردن من حجم الدعم الذي يتلقاه لدعم اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم على أرضه، وقال :"نحن نؤمن بأن اللاجئين مسؤولية المنطقة ... وما وصل الأردن من الدعم كان الأقل العام الماضي، وهذا يعني أننا اضطررنا للجوء للاقتراض من المجتمع الدولي لتوفير المسكن والرعاية للاجئين الذين يشكلون 20% من سكاننا".

وأضاف :"إننا محبطون، ولكننا ممتنون لأن هناك العديد من الدول التي تساعدنا، ولكن تقع المسؤولية على عاتق الأردنيين في نهاية المطاف لتأمين كل هؤلاء السوريين بخدمات التعليم والصحة والسكن، الأمر الذي يفرض علينا عبئا كبيرا".