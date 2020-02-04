غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 31 يناير بموجب اتفاق وافق عليه الجانبان لإبرام "شراكة طموحة وواسعة وعميقة ومرنة"، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة والاتفاقيات الأمنية، خلال فترة انتقالية، مدتها 11 شهر، تمتد حتى نهاية عام 2020، وحتى ذلك الحين سوف تظل بريطانيا جزءً من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بما في ذلك سياسة مصائد الأسماك المشتركة التي تمنح جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي إمكانية الوصول المتساوي إلى مياه الصيد.

ونشر موقع "rFi " الفرنسي نقاشات وقعت اليوم بين مسؤولين في فرنسا والاتحاد الأوروبي حول اتفاق تجاري للمستقبل.

وأصر كبار المسؤولين في فرنسا والاتحاد الأوروبي على أن أي اتفاق تجاري في المستقبل مع بريطانيا يجب أن يتوقف عن المساواة في الوصول إلى مياه الصيد، مؤكدين الأهمية الرمزية لصناعة مهمة على جانبي القناة الإنجليزية، على حد وصف الموقع.

وقال ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن وصول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بوصول سفن الاتحاد الأوروبي إلى المياه البريطانية.

وأضاف: «من مصلحة الصيادين البريطانيين والصيادين الأوروبيين الوصول إلى المياه الإقليمية وأسواقنا بشكل متبادل، وسيتم ربط اتفاق مصايد الأسماك بشكل لا ينفصم عن الاتفاقية التجارية».

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في مقابلة أمس الأحد: "ستكون هذه المناقشة متوازنة إلى حد كبير لأنه لكلا الطرفين مصلحة مشتركة في الوصول إلى اتفاق وسيط، لأنه صحيح أننا بحاجة إلى الوصول إلى المياه البريطانية، فبنفس القدر البريطانيين بحاجة إلى الوصول إلى السوق الأوروبية"، ويذكر أن المملكة المتحدة تصدر 75% من إنتاجها من الصيد إلى الاتحاد الأوروبي.

بينما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "استعادة السيطرة" على الصيد كانت واحدة من مكتسبات البريكسيت " Brexit ".

وقال بارنييه: "نحن نؤيد التجارة الحرة لكننا لن نكون ساذجين"، وحذر من وقوع مشاكل إذا لم يتمكن الطرفان من التفاوض على صفقة بحلول نهاية العام في هذا الشأن.

وفي الوقت نفسه قال جونسون إن المملكة المتحدة لن توافق على اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي مقابل التجارة غير المقيدة، موضحاً: "لندن تريد إبرام صفقات جديدة في جميع أنحاء العالم".

وقال جونسون في كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال والدبلوماسيين الدوليين في كلية أولد رويال نافال في جرينيتش: "الخيار ليس بالتأكيد صفقة أو لا صفقة ربما يوجد حل وسط".