الإمارات تبحث مع روسيا والأردن وصربيا تعزيز علاقات التعاون البرلمانية

بحث رئيس المجلس الوطني الاتحاد الإماراتي صقر غباش مع كل من روسيا الاتحادية، والأردن، وصربيا، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وتفعيل التنسيق خلال المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية، وأهمية مواكبتها للتطور المتنامي الذي تشهده علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وهذه الدول.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين بكل من القائم بأعمال روسيا الاتحادية في الإمارات يوري فيداكاس، وسفير الأردن لدى الإمارات جمعة العبادي ،والسفير فوق العادة ومفوض لجهورية صربيا لدى الامارات ستانيمبر فولتيشيفيتش، كلا على حده بمقر المجلس الوطني بأبوظبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد رئيس المجلس المجلس الوطني الاتحاد الإماراتي أن العلاقات الثنائية بين بلاده وروسيا والأردن وجمهورية صربيا تشهد تطورا ملحوظا في جميع المجالات، لما تحظى به من دعم، ولأهمية هذه العلاقات ولشمولها العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية.

وأشار إلى أن نموذج التجربة البرلمانية في الإماراتية ينسجم مع خصوصية مجتمع الإمارات ونهج الشورى المتجذر، مستعرضا اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية وأهداف الدبلوماسية البرلمانية خلال المشاركة في مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية، التي من أهمها تمثيل الدولة ومواكبة نهجها ورؤيتها وريادتها كنموذج لإعلاء قيم التسامح والتعايش والسلام والوسطية والاعتدال.