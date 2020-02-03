مع تفشي فيروس كورونا القاتل في العديد من البلدان، دعت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، المواطنين اليابانيين، أمس الأحد، إلى الحذر وغسل أيديهم بانتظام وارتداء الأقنعة الجراحية؛ لمنع انتشار الفيروس الذي أصاب الآلاف في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تستعد فيه المدينة لاستضافة أولمبياد 2020.

ونوهت كويكي -على هامش حفل افتتاح صالة الألعاب الرياضية، التي تضم 15 ألف مقعد، في مدينة أرياكي بالعاصمة اليابانية طوكيو، والتي تستضيف مسابقات كرة الطائرة الأوليمبية وكرة السلة على الكراسي المتحركة- بأن العديد من الزوار والمشجعين سيدخلون البلاد لحضور الأولمبياد، ومن الممكن أن يحملوا معهم المرض المعدي، لافتة إلى أن "هذا أحد الأشياء التي أشعر بقلق شديد بشأنها".

ووفقا لصحيفة "جابان توداي" اليابانية، أكدت حاكمة طوكيو أن السلطات المحلية والوطنية تعمل على مراقبة الفيروس، وتعزيز الاستعدادت والتدابير اللازمة ضد انتشاره لحماية سكان المدينة والبلاد.

وقالت حاكمة طوكيو، في رسالة للمواطنين: "أود أن تغسلوا أيديكم وأصابعكم بشكل صحيح، وأن ترتدوا أقنعة الوجة لحماية أنفسكم. هناك عدة طرق لحمايتكم، ولكن يجب على كل مواطن أن يبدأ بنفسه، من خلال مثل هذه الخطوات الصغيرة، لمساعدتنا في السيطرة على الوباء".

وعززت اليابان، السبت، استعدادتها لمكافحة الوباء الذي دق بابها، بإجراءات غير مسبوقة، حيث صنفت الفيروس القاتل على أنه "مرض معدي خاص"؛ مما يسمح بإدخال المرضى والمصابون المستشفى إجباريًا، واستخدام الأموال العامة للدولة لعلاجهم، ويمنح طوكيو الأساس القانوني لفرض تدابير إلزامية تشمل أيضًا حظر دخول الرعايا الأجانب المصابين بالفيروس للبلاد.

وبموجب التدابير اليابانية، يمكن للسلطات في البلاد أن تصدر تعليمات للزائرين الأجانب المشتبه في إصابتهم بإجراء فحص طبي عند وصولهم، وتحويلهم للعلاج القسري بالمستشفى أيضا.

وبعد تفشي الوباء، الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، اضطر منظمو أولمبياد طوكيو 2020 إلى إلغاء الفعاليات المؤهلة للأولمبياد المقرر عقدها في الصين، مثل الملاكمة والكرة الطائرة.

وتعهد المنظمون، في أولمبياد طوكيو 2020 -في بيان ردا على الاستفسارات الأخيرة بشأن إلغاء الفعاليات، بالتعاون مع السلطات اليابانية- لاتخاذ التدابير اللازمة ضد الأمراض المعدية، مؤكدين أنه جزءا هاما من خططهم لاستضافة ألعاب آمنة ومأمونة.