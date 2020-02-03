الصحة السعودية: الفحوصات الأولية للطلاب القادمين من ووهان الصينية «سلبية»

أكدت وزارة الصحة السعودية أن نتائج الفحوصات المخبرية الأولية التي تم إجراؤها للطلاب العشرة القادمين من مدينة "ووهان" الصينية كانت سلبية.

وقالت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، إن الطلاب سيبقون في العزل الوقائي المخصص لهم لمدة 14 يوماً تحت الإشراف الطبي الكامل لاستكمال الفحوصات الإضافية والإطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

يذكر أن الطلاب وصلوا إلى السعودية أمس الأحد على متن طائرة خاصة واستقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عمل الفحوصات اللازمة لهم.

وجددت وزارة الصحة التأكيد على أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في السعودية، حيث تواصل الوزراة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من وصول الفيروس إلى البلاد وذلك من خلال مواصلة فحص القادمين من الصين عبر رحلات مباشرة أو غير مباشرة وعمل حملات توعوية مكثفة بالطرق العلمية لمكافحة الفيروس والوقاية منه.

كما أكدت الوزارة الجاهزية التامة بغرف العزل داخل المستشفيات.