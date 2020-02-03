طارق شوقي عن شائعات تأجيل الدراسة: مصدر الكلام شخص يريد البلبلة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شائعات تأجيل العام الدراسي الثاني، قائلًا: «لم نذكر كلمة تأجيل في بيان أو قرار أو حتى بيننا داخل الوزارة».

وقال أثناء اتصال هاتفي لبرامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، إن «الدولة لن تتخذ قرارًا بالتأجيل دون الإشارة إليه»، مشيرًا إلى أن «مصدر الكلام شخص يريد البلبلة وخلق حالة من الهلع والجدل دون أي أساس»، بحسب تعبيره.

وأضاف «شوقي» أن «مشكلة مواقع التواصل الاجتماعي أخذ الكلمة بلا أي مرجعية على أنها حقيقة من أجل استنزاف أصحاب القرار في سؤال غير موجود»، متابعا: «كتبت على صفحتي الرسمية بفيسبوك لغلق الملف والتأجيل لن يحدث إطلاقًا».

واستطرد: «لا توجد مشكلة ونطمئن الناس، الدولة أرسلت خلال ثلاثة أيام لاستقدام أولادها من الصين واتخذت إجراءات حاسمة لإحضارهم والحفاظ عليهم، الدولة لا تنام ومراقبة للوضع بشدة، وإذا كان هناك ما يستدعي اتخاذ أي إجراء سنتخذه فورًا»، بحسب ما ذكر.