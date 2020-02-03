روسيا: الشهر الماضي كان الأعلى حرارة في موسكو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الروسية، أن الشهر الماضي كان شهر يناير الأعلى حرارة في موسكو منذ بدء تسجيل درجات الحرارة فيها.



ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن رومان فيلفاند المدير العلمي لـ"مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في روسيا" القول إن متوسط درجة الحرارة كان عند نقطة الصفر درجة مئوية، وهو ما يمثل ارتفاعا غير معهود لهذا الشهر.



وأوضح فيلفاند أن شهر يناير الماضي كان يناير الأعلى حرارة في تاريخ مراقبة الأرصاد الجوية للمدينة.



ووفقا للتقرير فإن الرقم القياسي السابق كان مسجلا لشهر يناير من عام 2007 وكان متوسط درجة الحرارة فيه سالب 1.6 درجة مئوية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في ديسمبر الماضي إن درجة حرارة روسيا، وهي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، ترتفع بمعدل يزيد عن ضعف المعدل العالمي.



وقال بوتين، في مؤتمر صحفي متلفز، إن ارتفاع درجة الحرارة كان له عواقب، من بينها زيادة الحرائق، لافتا إلى أنه يتعين على روسيا اتخاذ تدابير وقائية.



وقدمت وزارة البيئة الروسية تقييما مشابها في تقرير صدر قبل هذا بثلاثة أشهر، حيث أوضحت أن السنوات الأربعة الماضية كانت الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة العالمية.