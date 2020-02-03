الجيش السوري يقترب من مدينة إدلب لأول مرة منذ عدة سنوات

أقترب الجيش الحكومي السوري والقوات الموالية من مدينة إدلب، شمال سورية بعد قطعهم طريق حلب اللاذقية اليوم الاثنين.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا): "سيطر الجيش السوري بعد ظهر اليوم على بلدة النيرب 8 كم عن مدينة ادلب والتي تتوسط الطريق بين مدينة ادلب وسراقب ، وهذه المرة الاولى التي يصل فيها الجيش السوري الى هذه المنطقة التي كان قد فقد السيطرة عليها منذ نهاية 2012".

وأكدت المصادر بعد سيطرة الجيش السوري على بلدة جوباس لم يتوجه الجيش الى مدينة سراقب بل اتجه غرباً وقطع اوتوستراد حلب اللاذقية والمعروف (M4) وأصبحت مدينة سراقب محاصرة من اتجاهين والسيطرة عليها اصبحت مسألة وقت".

وحقق الجيش السوري ومنذ مطلع العام الحالي سيطرة واسعة على مناطق ريف ادلب الشرقي ابرزها السيطرة على مدينة معرة النعمان أكبر مدن ومناطق ريف ادلب الشرقي.