بيراميدز: السعيد تعمد الغياب أمام الأهلي؟ «شائعة يرددها مريض»

أكد محمود فتح الله المدرب العام بفريق الكرة الأول لنادي بيراميدز، أن غياب عبد الله السعيد، عن مباراة الأهلي المقبلة سيكون مؤثرًا، مشيرًا إلى أن بديله جهاز.

وأضاف فتح الله خلال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "عبد الله السعيد لاعب مهم في بيراميدز ومنتخب مصر وغيابه سيكون مؤثرًا جدًا أمام الأهلي ولكن البديل جاهز".

وأوضح: "غير صحيح أن عبد الله السعيد تعمد أن يغيب عن مواجهة الأهلي، وهذا كلام مريض، عبد الله شارك أمام الأهلي من قبل ولا نسمح بهذه التصريحات".

وتابع: "عبد الله حزين جدًا على غيابه وأي لاعب كبير يريد أن يلعب كل المباريات، وهو يؤدي موسمًا استثنائيًا".

واستكمل: "لم نستقر على بديل عبد الله السعيد أمام الأهلي بعد، نريد أن نؤدي مباراة جيدة تساعدنا لكي نعود بشكل جيد في الدوري، لكن لدينا أكثر من بديل جاهز لتعويضه أمام الأحمر".

وواصل: "لدينا أكثر من بطولة ونسير في كل البطولات بشكل جيد، بداية من غد سنستعد للأهلي وهي مباراة صعبة جدًا".

وأردف: "الفريق الوحيد الذي يسير بشكل جيد في الدوري هو الأهلي، باقي الفرق هناك تعثرات، ولكن الكرة علمتنا أن نلعب لآخر نفس".

واستطرد: "الزمالك كان متصدر الدوري الموسم الماضي وبعد ذلك الأهلي فاز باللقب، هناك دور ثاني بالكامل، ويجب على الفريق أن تحقق الفوز في مبارياته على أمل أن يقع الأهلي".

وتطرق للحديث عن تأهل فريقه، لدور الـ8 بالكونفدرالية، قائلًا: "نحترم كل المنافسين في الكونفدرالية، من بداية وصولنا لدور ربع النهائي، وجدنا أن الـ8 فرق أقوياء، وأن البطولة صعبة جدًا عكس ما يتحدث عنه الناس بأنها ضعيفة".

واختتم: "هدفنا اللعب على البطولة ونحترم وندرس كل الفرق".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، مساء الخميس المقبل.