وزارة النفط الكويتية: نعمل على خطة استراتيجية للتحول الرقمي

قالت وزارة النفط الكويتية إنها ستكشف قريباً عن خطتها الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي وميكنة أعمالهاإلكترونيا وذلك تحت شعار برنامج التحول نحو الخدمات الالكترونية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن فريق عمل الوزارة قام خلال الأشهر الماضية بتحقيق خطوات نوعية في مجال التحول نحوالخدمات الذكية، مؤكدة حرصها بأن تكون من الرواد والسباقين في اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي والإلكتروني الحكومي.

وأضافت الوزارة أن الهدف من هذه الخطة هو تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد بما يرتقي بثقة المتعاملين بالوزارةويرفع من جودة الخدمات المقدمة.

وشددت الوزارة على أن تلك الجهود والمبادرات تأتي في إطار دعم تحقيق أهداف الحكومة الذكية في الاستفادة من أحدث التقنيات للوصول إلى التحول على المستوى الوطني وبالتوافق مع رؤية الكويت الجديدة 2035.