الإمارات تعلق الرحلات الجوية مع الصين باستثناء بكين

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من الصين باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين، اعتباراً من بعد غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الاثنين، أن الهيئة العامة للطيران المدني اشترطت على كافة القادمين من مطار بكين الدولي الخضوع لفحوص طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في المطار للتأكد من سلامة المسافرين قبل صعودهم الطائرات في إجراء قد يستغرق من 6 – 8 ساعات، لذلك تنصح الهيئة شركات الطيران بالتواصل مع جميع المسافرين وتوضيح الإجراءات الجديدة تجنباً لأي تأخير في الرحلات.

وقالت الهيئة - في بيان أصدرته اليوم - إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في الصين بالتنسيق مع الجهات الدولية وبالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وطيران الاتحاد والإمارات.

يذكر أن الإمارات أوقفت كافة الرحلات القادمة والمتجهة إلى مدينة ووهان الصينية التي تعتبر المتضررة من فيروس كورونا منذ 23 يناير الماضي .