قال المستشار محمد عبدالسلام، أمين عام اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، إن استراتيجية اللجنة العليا تقوم على مد يد التعاون إلى كل أولئك الذين يعملون بصدق وإخلاص من أجل إخوانهم من البشر، وتشجع كل أصحاب المبادرات الإنسانية؛ كي نسير معا نحو الهدف الأسمى، وهو "تحقيق الإخاء الإنساني والتعارف بين جميع المؤمنين بالأديان"، بل بين المؤمنين وغير المؤمنين، وكل الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة.

وأضاف -خلال كلمته بالتجمع المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الاثنين- يقع الإعلام في القلب من هذا المشروع الإنساني الكبير؛ فالإعلام بلا شك شريك فاعل في كل تفاصيله، وهو يتحمل جزءا كبيرا من المسئولية: مسئولية الوعي والتثقيف، ومسئولية نشر القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعرب عبدالسلام، عن أمله في أن يخرج هذا التجمع برؤية إعلامية جديدة تسهم في صناعة إعلام نطمئن معه على مستقبل أجيالنا القادمة، أجيال نرجو أن تنشأ على الأخوة والمحبة، وألا تشوه براءتها مشاعر الحقد والكراهية تجاه الآخر.

وشدد على أن اليوم في حاجة إلى تبني مفهوم المسئولية الإنسانية في الصحافة، كمفهوم أو نظرية جديدة توجه العمل الصحفي على اختلاف سياساته وتوجهاته، وتضبطه بضوابط ومعايير إنسانية؟ وهل يمكن الموازنة بين الإنسانية والمهنية في العمل الصحفي.

وأعرب عبدالسلام عن اعتزازه الكبير وهو يشاهد رموز الإعلام من عالمنا العربي يتخذون هذه المبادرة الأولى من نوعها في العالم للعمل من أجل الأخوة الإنسانية، وقال: "أثق أن حضراتكم قادرون بلا شك على صناعة تغيير ليس على صعيد الإعلام العربي فحسب، ولكن أيضا على صعيد الإعلام العالمي؛ فأنتم تستندون إلى رصيد وإرث حضاري كبير من القيم والمبادئ والمثل العليا التي عاشت بها منطقتنا في سلام وتعايش قرونا من الزمن، ثم إنكم تستندون إلى دستور إنساني عظيم وضعه بين أيدينا فضيلة الإمام الأكبر، وقداسة الحبر الأعظم، وهو وثيقة الأخوة الإنسانية، التي تجعل من الأخوة الإنسانية أساسا للعلاقات بين البشر".

كما وجه الشكر إلى مجلس حكماء المسلمين، صاحب المبادرة إلى الدعوة لهذا التجمع، قائلا: "هي مبادرة تضاف إلى سجله الحافل من المبادرات الدولية المتنوعة والداعمة لقيم التسامح والإخاء الإنساني، تلك المبادرات التي وضعت المجلس في مقدمة العاملين على صناعة السلم العالمي، وجعلته محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي"، وكان آخر ذلك التكريم الذي منحه الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، منذ أيام؛ تقديرا لدور المجلس في تعزيز السلم والحوار بين الأديان والثقافات، ونشر ثقافة التعايش والسلام.