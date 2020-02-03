ألمانيا تعلن أن حالة المصابين العشرة بفيروس كورونا جيدة

أعلنت السلطات المسؤولة في ألمانيا، أن حالة المصابين العشرة بفيروس كورونا جيدة حتى الان.

وذكرت وزارة الصحة في ولاية بافاريا اليوم الاثنين، أن المرضى الثمانية في الولاية «حالتهم مستقرة»، مشيرة إلى أن بعضهم لديه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

وكان قد تم اكتشاف إصابة سبعة عاملين في شركة فيباستو لمستلزمات السيارات في مدينة شتوكدورف القريبة من ميونخ، بالفيروس المتحور بالإضافة إلى اكتشاف إصابة ابن أحد المصابين.

وكانت إحدى زميلات العاملين في الشركة قدمت إليهم في زيارة من الصين، لكنها لم تلحظ إصابتها بالمرض إلا خلال رحلة العودة.

وقد تم اكتشاف إصابة شخصين آخرين كانوا ضمن مجموعة الأشخاص الذين أعادتهم السلطات الألمانية على متن طائرة تابعة للجيش من مدينة ووهان الصينية المتضررة بشدة من ظهور السلالة الجديدة للفيروس.