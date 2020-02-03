ارتفاع الحرارة بشكل غير معتاد في سردينيا بإيطاليا

شهدت جزيرة سردينيا السياحية في إيطاليا درجات حرارة دافئة بشكل غير معتاد في مثل هذا الوقت من العام، حيث بلغت الحرارة على السواحل الشرقية للجزيرة 27 درجة مئوية.



وذكر موقع الأرصاد الجوية الفرنسي "ميتيوسيل دوت إف أر" أن درجات الحرارة المرتفعة على نحو غير مسبوق في أشهر فبراير تم تسجيلها اليوم في وقت الظهيرة (1100 بتوقيت جرينيتش) في مدينة كابو بيلافيستا.



وذكرت وكالة أنباء "انسا" الإيطالية أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلهامن قبل في أشهر فبراير في جزيرة سردينيا وصلت إلى 26 درجة مئوية.



وصرحت خدمة الأرصاد الجوية التابعة لسلاح الطيران الإيطالي في سردينيا لوكالة أنسا بأن "درجات الحرارة اليوم تفوق بشكل كبير متوسط الحرارة في مثل هذا الوقت، حيث أن درجات الحرارة المعتادة في فبراير تتراوح ما بين 13 و15 درجة".



وذكر سلاح الطيران الإيطالي أنه سجل درجة حرارة عظمى تبلغ 25 مئوية في بلدة تورتولي التي تبعد ستة كيلومترات من كابو بيلافيستا.



غير أنه من الموقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير اعتبارا من غد الثلاثاء بحيث ستتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 15 و18 درجة مئوية مع هبوب رياح شمالية غربية.