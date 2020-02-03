 بوتين والملك سلمان يؤكدان هاتفيا استعدادهما لتنسيق الجهود لاستقرار السوق النفطية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين والملك سلمان يؤكدان هاتفيا استعدادهما لتنسيق الجهود لاستقرار السوق النفطية

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 3 فبراير 2020 - 9:00 م | آخر تحديث : الإثنين 3 فبراير 2020 - 9:00 م

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز -خلال اتصال هاتفي- اليوم الإثنين استعدادهما لتنسيق الجهود بصيغة "أوبك +" لضمان استقرار السوق النفطية.

وقال المكتب الصحفي للكرملين - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن الرئيس الروسي بوتين تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك سلمان، بحثا خلاله بشكل مفصل الوضع في سوق النفط، وأكدا استعدادهما لمواصلة تنسيق الخطوات ضمن اتفاقية "أوبك+" لضمان استقرار سوق النفط العالمية.

وتقود روسيا والسعودية مجموعة دول نفطية في إطار اتفاق "أوبك+"، الذي يهدف لتقليص الإنتاج لامتصاص زيادة المعروض من النفط.


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