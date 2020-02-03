بوتين والملك سلمان يؤكدان هاتفيا استعدادهما لتنسيق الجهود لاستقرار السوق النفطية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز -خلال اتصال هاتفي- اليوم الإثنين استعدادهما لتنسيق الجهود بصيغة "أوبك +" لضمان استقرار السوق النفطية.

وقال المكتب الصحفي للكرملين - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن الرئيس الروسي بوتين تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك سلمان، بحثا خلاله بشكل مفصل الوضع في سوق النفط، وأكدا استعدادهما لمواصلة تنسيق الخطوات ضمن اتفاقية "أوبك+" لضمان استقرار سوق النفط العالمية.

وتقود روسيا والسعودية مجموعة دول نفطية في إطار اتفاق "أوبك+"، الذي يهدف لتقليص الإنتاج لامتصاص زيادة المعروض من النفط.