إسبانيا: إغلاق المجال الجوي لمطار مدريد إثر رصد طائرات دون طيار

أعلنت الحكومة الإسبانية، إغلاق المجال الجوي حول المطار الدولي الرئيسي للعاصمة (مدريد)، وذلك بعد ورود تقارير بوجود طائرات دون طيار بالمنطقة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الاثنين، أن وزارة النقل أعلنت - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إغلاق المجال الجوي لمطار (مدريد باراخاس الدولي)، كما نقلت عن وسائل إعلام محلية أن هيئة الملاحة الجوية فعلت إجراءات وقف عمليات الهبوط والإقلاع وحولت الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.

وكانت هيئة الملاحة الجوية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تأخير عدد من الرحلات الجوية بسبب وجود طائرات دون طيار في المنطقة، فيما نصحت السلطات المواطنين بالتواصل مع سلطات المطار للحصول على المزيد من المعلومات.