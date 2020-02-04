مختار مختار: كان ينقصنا «البخت» أمام الاتحاد

يرى مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، أن فريقه كان ينقصه الحظ، خلال مباراتهم مساء اليوم الإثنين أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري العام.

وقال مختار في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة جدا، الاتحاد فريق قوي، لديه مجموعة من اللاعبين الرائعين، ونتائجه تتحدث عنه".

وأضاف: "صعوبة المباراة تكمن في أن لاعبي فريقي كانوا مهزومين نفسيًا قبل المباراة، بسبب الخسارة في المباراة الماضية، لكن استطعنا احتواءهم"

وتابع: "في الشوط الأول كانت المباراة سيجال بين الفريقين، وشكل الفريق لم يكن جيدًا، لكن في الشوط الثاني قدمنا أداء غير عادي، وضغطنا على الاتحاد".

وأتم: " الشيء الوحيد الذي يؤخذ على اللاعبين هو أنهم لم يصدقوا قدرتهم على الفوز، لو كان عندنا «بخت»، لحققنا الفوز في المباراة".