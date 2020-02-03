أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق أسوان، أن هدفهم تجميع أكبر عدد من النقاط، للبقاء في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن أسوان فريق جماعي ولن يتأثر برحيل أي لاعب.

وحقق أسوان اليوم، الإثنين، الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي استضافه ملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "هدفنا هو تجميع أكبر عدد من النقاط في الفترة المقبلة، حتى نبتعد عن مناطق الخطورة في جدول المسابقة، والتي تتمثل في أخر ثلاث مراكز".

وواصل: "كنا نثق في قدرات اللاعبين بتحقيق الفوز على الإسماعيلي، والتدعيمات ساهمت كثيرًا في تغيير أداء الفريق وتحقيق نتائج ايجابية".

وعن سبب بيع محمد الصباحي، للاتحاد السكندري أجاب: "كنا نحتاج لاعتدال الأمور المالية داخل النادي، وبالتأكيد الإضافات الجديدة للفريق في الانتقالات الشتوية ساهمت في تغيير مستوانا".

وتابع: "غياب التوفيق في المباريات السابقة، سبب النتائج السيئة، نحن فريق كبير ونملك لاعبين على أعلى مستوى، ونبذل أقصى جهدنا ولكن غياب التوفيق، كان سبب هذه النتائج".

وأتم مدرب أسوان: "علينا تحقيق الفوز، وتجميع أكبر عدد من النقاط للابتعاد عن مناطق الخطر، ومتعهدون على تحقيق نتائج إيجابية خلال الثلاث مواجهات القادمة".