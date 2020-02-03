«التعليم العالي» تعلن موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى في الجامعات

أصدرت اليوم جامعة النيل بيانًا منسوبًا إلى تصريحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد عدم تأجيل الدراسة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمن البيان: "تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم صحة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2019".

وتؤكد الوزارة، أنه لا نيه لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2019/2020، يوم السبت المقبل الموافق 8 فبراير 2020.

وأوضحت أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لرصد الأوبئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس في الترصد الوبائي، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفوري مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وتهيب الوزارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلي إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.