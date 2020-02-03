السفير السعودي لدى الخرطوم يؤكد دعم المملكة للسودان

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر، أن توجه بلاده في الفترة القادمة، سينصب على دعم السودان اقتصاديا، والمساعدة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الصديق عبدالعزيز وكيل وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، مع سفير السعودية لدى الخرطوم.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن اللقاء تطرق إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.



وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية، أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في موعدها، باعتبارها المحرك لكافة مجالات التعاون المشترك بينهما.. مشيدا بالعلاقات المتطورة بين البلدين.