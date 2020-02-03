لم يكن مشوار شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي في كرة القدم، سهلا على الإطلاق، الحارس المخضرم مر بالكثير من المحطات والاتهامات والإخفاقات والإجادات وأمور أخرى كثيرة.

إكرامي خرج علينا مساء الأحد ( 2 - 2 - 2020)، بـ11 تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مضمونهم أنه سيرحل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي بسبب عدم مشاركته بالمباريات، دون أن يكشف عن الخطوة المقبلة بعد المغادرة. "تابع التفاصيل".

نرصد لكم في التقرير التالي أبرز محطات شريف إكرامي خلال مسيرته الكروية:

** مشواره الكروي:

إكرامي ابن الأهلي وأحد ناشئ القلعة الحمراء وهو نجل الحارس الإسطوري إكرامي الشحات حامل عرين المارد الأحمر في الثمانينات.

الحارس ذو الـ36 بدأ مشواره مع الأهلي منذ عام 1997، وخاض مواجهات قليلة للغاية مع الفريق الأول حتى احترافه لصفوف فينورد بالدوري الهولندي بموسم 2005 - 2006، ولعب معه 4 مواسم خاض خلالهم 7 مباريات واستقبلت شباكه 13 هدفا، وأعير في موسم 2008 – 2009 إلى نادي أنقرة جوجو التركي.

عاد مجددا إكرامي للدوري المصري ولكن من بوابة نادي الجونة وشارك معه في 9 مباريات واستقبلت شباكه 11 مباراة، وعاد لبيته مرة أخرى في 2010، ومنذ ذلك الحين ولم يغادر إكرامي القلعة الحمراء.

إجمالي مشاركات إكرامي مع الأهلي 249 مباراة استقبل خلالهم 178 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 119 مواجهة.

بطولاته مع الأهلي:

إكرامي حقق بقميص الأهلي نحو 18 بطولة، بواقع 7 بطولات دوري، و5 بطولات سوبر محلي، وبطولتين لدوري أبطال إفريقيا، ومثلهما للسوبر الإفريقي، فيما حقق لقب وحيد لكأس مصر، وآخر لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تنافس قوي مع الحراس بالقلعة الحمراء:

تنافس إكرامي في الأهلي مع العديد من الحراس كرمزي صالح وأحمد عادل عبدالمنعم، وعلي لطفي وغيرهم من الحراس وآخرهم محمد الشناوي، ولكن رغم تذبذب مشاركاته ظل إكرامي باقيا مع المارد الأحمر ولم يعلن الرحيل سوى هذا الموسم.

أخطاء مُرتكبة وحملات انتقادات:

تعرض إكرامي لهجوم عنيف من جماهير الأهلي بعد العديد من الأخطاء التي ارتكبها أثناء حراسته لعرين الأهلي، وأيضا ازدادت عليه الانتقادات نظرا لأنه ابن حارس الأهلي الكبير في الثمانينات إكرامي الشحات، فقيل أنه مستمر في الأهلي بسبب والده والبعض الآخر رأى أن مشاركة إكرامي رغم الأخطاء هي محابة لوالده، ولكن صمد إكرامي تجاه كل الانتقادات والاتهامات وظل مستمرا مع المارد الأحمر لأكثر من 10 سنوات متتالية.

مشاركة دولية ضعيفة

لم يسبق لإكرامي تحقيق أي لقب مع منتخب مصر، وشارك في مسيرته 24 مباراة فقط مع الفراعنة، كانت أول مباراة عام 2006، وكانت مباراة ودية أمام منتخب الأورجواي.

أبرز إنجازاته مع الفراعنة الميدالية الفضية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، كما كان أحد المشاركين مع المنتخب في مونديال روسيا 2018.

ولكن يذكر أيضا أن إكرامي حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب عام 2003 مع المدير الفني القدير حسن شحاتة.