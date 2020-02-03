مقتل 3 جنود نيجيريين في هجوم لإرهابيي داعش شمال شرقي البلاد

أعلنت مصادر أمنية في نيجيريا ، مقتل ثلاثة جنود في هجوم شنه إرهابيون ينتمون لتنظيم "داعش" في غرب أفريقيا المسمى" "إسواب" شمال شرقي البلاد.

وذكر راديو "أفريقيا 1 " الذى بث النبأ اليوم الاثنين، نقلا عن المصادر - التي لم تكشف عن هويتها - أن الإرهابيين اقتحموا بلدة "أسكيرا" على متن عشرات سيارات مزودة بالرشاشات، حيث تصدت لهم قوات الجيش، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين.

ومن جانبه، قال ضابط بالجيش النيجيري ، إن القوات تصدت للإرهابيين ، مما أسفر عن سقوط ثلاثة جنود قتلى وتدمير شاحنتين.. مضيفا أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة في صفوفهم.

يذكر أن "إيسواب" تقوم باختطاف سائقي السيارات عند نقاط التفتيش في ولاية "بورنو" واستهداف قوات الأمن.

وفقا للأمم المتحدة، فإن الصراع الذي يستمر منذ عشر سنوات في شمال شرق نيجيريا أسفر عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد مليونين آخرين ، كما امتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون - الدول المجاورة لنيجيريا.