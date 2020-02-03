 العراق- علاوي: حريصون على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات - بوابة الشروق
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العراق- علاوي: حريصون على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات

محمد توفيق علاوي
محمد توفيق علاوي
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 3 فبراير 2020 - 6:21 م | آخر تحديث : الإثنين 3 فبراير 2020 - 6:21 م

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين، حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين، وتشكيل حكومة كفاءات.

وذكر مكتب علاوي - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "علاوي استقبل اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت".

وبحسب بيان المكتب، أكد علاوي، خلال اللقاء، "حرصه على تشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين جميعا".

وقدمت بلاسخارت التهنئة لعلاوي بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، متعهدة بتقديم البعثة الأممية كامل الدعم للحكومة المرتقبة، بما يخدم مستقبل العراق وتطلعات جميع أبنائه.

يذكر أن رئيس الجمهورية العراقية بَرهم صالح أعلن، يوم السبت المنصرم، تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة المقبلة.


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