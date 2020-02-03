موسكو: ليس هناك ما يدعو لفرض قيود إضافية داخل البلاد بسبب كورونا

أكدت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو لا ترى حاليا أي أساس لفرض قيود إضافية بما فيها الوقف التام لحركة الطيران مع الصين أو إعلان حالة الطوارئ الصحية على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

وقالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الحكومة الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إنه "لا توجد حالة طوارئ في روسيا بسبب فيروس كورونا، وبالتالي ليس هناك أي أساس لفرض أي قيود جديدة داخل البلاد، إضافة إلى تلك التي فرضناها سابقا، ولا نرى حاليا حاجة لوقف حركة الطيران مع الصين بالكامل".

وأكدت جوليكوفا عدم رصد إصابات جديدة بالفيروس على أراضي روسيا ما عدا حالتين أعلن عنهما الأسبوع الماضي، مضيفة أنه "لا تزال الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو و4 مدن صينية سارية، لكننا نخطط لتعليق رحلات شارتر التي تنقل مواطنينا بدءا من 14 فبراير الجاري".

وتابعت أن عبور الأجانب القادمين من الصين جوا سيقتصر على مطار شيريميتيفو، اعتبارا من الغد 4 فبراير، إضافة إلى التدابير المذكورة، كلفت الحكومة الروسية هيئة الرقابة البيطرية والسلامة النباتية بفرض قيود مؤقتة على توريد وترانزيت جميع أنواع الحيوانات والنباتات والأسماك غير المألوفة من الصين، حتى الأول من مارس المقبل.