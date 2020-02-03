«الصحة العالمية» تتوقع تضاعف الإصابة بالسرطان بحلول 2040

توقعت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها زيادة عدد الإصابات بالسرطان على مستوى العالم بمقدار الضعف تقريبا بحلول عام 2040.

وجاء في تقرير السرطان العالمي الجديد، الذي يصدر كل خمسة أعوام عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أنه خلال عام 2018 بلغ عدد المصابين الجدد بالسرطان على مستوى العالم 1ر18 مليون مصاب، ولقي 9.6 مليون شخص حتفهم جراء المرض.

ويتوقع التقرير، الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، أن ترتفع الإصابات الجديدة في عام 2040 إلى ما يتراوح بين 29 و 37 مليون إصابة. وعزا التقرير أحد أسباب هذا التوقع إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع.

وبحسب التقرير، فإن سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات شيوعا، يليه سرطان الثدي وسرطان القولون.

كما أوضح التقرير أن سرطان الرئة من أكثر مسببات الوفاة المرتبطة بالسرطان، يليه سرطان القولون والمعدة.

وقد يتأرجح شيوع أنواع السرطانات بشدة بحسب كل دولة.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، يبلغ مُعامل الخطورة على الحياة فيما يتعلق بالإصابة بالرسطان بين النساء 42.6%، وبين الرجال 47.5%.

وجاء في تقرير الوكالة أن النجاة من السرطان له صلة أيضا بوضع الرخاء، حيث تكون فرص النجاة أقل سواء بالنسبة للمصابين في الدول الفقيرة أو الطبقات الفقيرة في الدول الغنية.

وبحسب البيانات، انخفضت احتمالية الوفاة بالسرطان في الدول ذات الدخول المرتفعة خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2015 بنسبة 20%، بينما انخفضت في الدول ذات الدخول المنخفضة بنسبة 5% فقط.

وأشار التقرير إلى أن إصابة محدودي الدخل في الدول ذات الدخول المرتفعة بالسرطان على نحو أكثر من أصحاب الدخول المرتفعة تعود إلى عدة عوامل، من بينها فروق في التدخين واستهلاك الكحول والتغذية والسمنة والنشاط الرياضي.

وأضاف التقرير أن محدودي الدخل يذهبون في أغلب الأحيان إلى الطبيب على نحو متأخر، مما يحرمهم من التشخيص المبكر الذي يزيد من احتمالية الشفاء.