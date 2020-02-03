محافظ جنوب سيناء: تسليم الإسكان البدوي بمدينة الطور مارس المقبل

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه سيجري تسليم الإسكان البدوي بمدينة الطور في مارس المقبل، خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وأوضح «فودة»، أن إجمالي عدد المنازل البدوية التي جرى إقامتها على مستوي جميع مدن المحافظة بلغت 2478 وحدة، وجاء النصيب الأكبر لمدينة الطور، مشيرًا إلى جرى تسليم 186 منزلًا بدويًا بمدينة الطور في مارس المقبل.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ جلسة المجلس التنفيذي، اليوم الإثنين، بحضور المهندسة إيناس حافظ، نائب المحافظ، والمحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وطالب المحافظ، بسرعة الانتهاء من كشوف المستحقين تمهيدًا لتسليم المواطنين المنازل، داعيًا مشايخ وعواقل وشباب القبائل البدوية لترك المناطق العشوائية، والسكن في المنازل البدوية، حيث إن الدولة والقيادة السياسية تسعى لتوطين البدو في تجمعات سكنية آدمية، ومزودة بجميع المرافق والخدمات.

وشدد على جميع رؤساء المدن، بالقضاء على العشوائيات وتوطين البدو في تجمعات سكنية، مبنية علي أحدث طراز.

جدير بالذكر أن جهاز تعمير سيناء وصندوق تطوير العشوائيات، ينشئآن 120 وحدة سكنية في قرية الجبيل بمدينة الطور، وجارٍ الانتهاء منهم وسيتم تسليمهم الشهر القادم.