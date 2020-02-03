فنانة يابانية أتت لرسم البسمة على وجوه الأشخاص ذوى الإعاقة بمعرض القاهرة للكتاب، بعدما قطعت ساتولى رحلة شاقة استغرقت نحو 15 ساعة، لتأتى إلى معرض الكتاب، فى زيارة تعد الأولى من نوعها إلى مصر؛ رغبة منها فى أن يصل علمها، إلى جميع ذوى الإعاقات المختلفة بالعالم أجمع، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تزور مصر منذ أمد بعيد، غير أن الحظ لم يحالفها.

احتضنت قاعة الفنون التشكيلية، ورشة «الرسم للأشخاص ذوى الإعاقة»، للفنانة اليابانية «ساتولى»، مع ذوى الإعاقات المختلفة، خاصة البصرية، استمرت لمدة ساعتين.

وسط حضور وتفاعل ملحوظ من قِبل عدد كبير من ذوى الإعاقة، حرصت الفنانة اليابانية على إحضار مجموعة من أدوات الرسم والتلوين، التى لم تزد على الأقلام الملونة، واسكتشات مصنوعة من خامة متينة من القماش، وبعض الأشكال المجسمة؛ ليتمكن ذوو الإعاقات المختلفة من الرسم والتلوين من خلالها، لأجل ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى كغيرهم من الأصحاء وبخاصة الأطفال، مؤكدة أن هذا النشاط ينمى لدى الطفل الرغبة فى التعلم والاعتماد على النفس، كما أنه يهدف فى المقام الأول إلى الاستمتاع بمختلف الأنشطة والفعاليات.

وقالت ساتولى فى تصريح لـ«الشروق»، إنها امتهنت التمريض فى بداية حياتها، غير أنها تركته بعد وقت ليس بالكثير، رغبة منها فى أن تقدم عملا مختلفا لذوى الإعاقات المختلفة، وخاصة الإعاقة البصرية، من خلال الرسومات والأشكال المجسمة التى تقدمها لهم.

ولفتت إلى أنها تخصصت فى هذا المجال على وجه التحديد، حينما كانت تبلغ من العمر 13 عاما، بعد زيارتها لعدد من الدول التى يعانى فيها الأطفال من الآثار النفسية والجسدية جراء الحروب التى شهدتها، كدولتى أفغانستان والصومال وغيرهما من الدول التى خلفت الحروب بها ألما لأطفالها، تبعتها بزيارة لقرية بألمانيا تُدعى «قرية السلام العالمى»، ترعى الأطفال الذين تأذوا نفسيا وجسديا على خلفية الحروب العالمية المختلفة.

من هنا كانت الانطلاقة بالنسبة لها؛ حيث راودتها الفكرة لتمد يد العون إلى أولئك الأطفال، بعدما بذلت كل ما تسطيع عليه جهدا كى تتخصص فى مجال تعليم الأطفال ذوى الإعاقة مختلف الفنون والرسوم، إلا أن العائق المادى كان يمثل حجر عثرة فى طريقها، إلى أن وجدت ضالتها فى «مؤسسة اليابان» التى توفر لها جميع الإمكانات والأدوات التى تساعها دون أى مقابل مادى، لتقدم تلك الأنشطة لأطفال العالم بأسره، مردفة بأنها فى نهاية المطاف تحلم بأن تتكسب الكثير من الأموال التى تمكنها من إقامة مؤسسة خاصة برعاية الأطفال الذين لا مأوى لهم.

وقالت «يوموتو»، مدير أعمال «مؤسسة اليابان»: «إن المؤسسة تعد مركزا ثقافيا، يهدف فى المقام الأول إلى نشر الثقافة اليابانية بجميع أرجاء العالم، وأن النشاط الخاص بالأطفال ذوى الإعاقة هو أحد الأنشطة التى تهتم بها المؤسسة وترنو إلى ترسيخها بمختلف الدول».

وأشارت يوموتو إلى أن المؤسسة تنوى، عرض 6 أفلام يابانية فى دار الأوبرا المصرية، يوم 22 فبراير الجارى، من أجل تعزيز العلاقات الثقافية المصرية اليابانية، فضلا عن الكورسات المكثفة التى تقدمها لنشر اللغة اليابانية بين أبناء مصر.

وتعليقا على الورشة قالت رشا إرنست، المنسق العام لبرنامج المجلس القومى لذوى الإعاقة، فى حديثها مع «الشروق»: إن الورشة هدفت إلى ترسيخ مفهوم، جميعنا فى حاجة إليه، وهو حق الطفل ذى الإعاقة فى الاستمتاع بمختلف وسائل الفن والمعرفة كغيره من الأطفال، وهو ما سعت إليه ساتولى من خلال استخدام الخامات المميزة الملائمة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابعت «إرنست» أن «المجلس القومى» يشارك فى المعرض للعام التاسع على التوالى، إلا أن هذا العام شهد العديد من الأنشطة المميزة، ربما كان أهمها تواجد المجلس بجناح خاص بذوى الإعاقة وعرض مختلف أشغالهم اليدوية، فضلا عن إقامة العديد من الندوات والفاعليات المختلفة، وتوفير 20 مترجما للغة الإشارة؛ إيمانا منهم بأهمية مشاركة ذوى الإعاقة السمعية بفاعلية فى البرنامج الثقافى.