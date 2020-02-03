مقتل 556 متظاهرا منذ بداية الاحتجاجات فى العراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم، مقتل 556 متظاهرا وإصابة 23546 آخرين منذ انطلاق الاحتجاجات فى أنحاء البلاد فى أكتوبر الماضى، وحتى نهاية يناير الماضى.

وقال عضو المفوضية على البياتى، فى تصريح صحفى: إن عدد ضحايا المظاهرات وصل إلى 556 قتيلا، بينهم 17 من منتسبى الأمن، مشيرا إلى إصابة 23546، بينهم 3519 من الأمن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأشار البياتى إلى اعتقال 2713 متظاهرا، بقى منهم 328 قيد الاحتجاز، وتابع: «عدد المخطوفين بلغ 72 أطلق سراح 22 منهم».

كما لفت البياتى إلى أن حالات الاغتيال بلغت 49 حالة، توفى منها 22 وأصيب 13، وباءت 14 محاولة بالفشل، موضحا أن إجمالى الأضرار، عامة وخاصة، بلغ 418.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات وسط وجنوب العراق منذ بداية أكتوبر الماضى مظاهرات واعتصامات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة وتسمية رئيس وزراء مستقل لفترة انتقالية.

إلى ذلك، أفادت شبكة «سكاى.نيوز.عربية» الإخبارية بأن أنصار زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر (المعروفين باسم القبعات الزرقاء) أطلقوا الرصاص على المحتجين فى النجف.

وفى محافظة ذى قار (جنوب)، أجبر أصحاب القبعات الزرقاء المتظاهرين على الابتعاد عن المؤسسات الحكومية والجامعات والأبنية المدرسية بالتنسيق مع قوات الأمن، وأعادوا افتتاح بعض الطرق المغلقة.

وفى محافظة بابل، أفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين أصحاب القبعات الزرقاء والمتظاهرين بعد رفض الأخيرين إخلاء مناطق اعتصامهم.

وكان الصدر قد دعا أنصاره إلى مساعدة قوات الأمن فى فتح الطرق التى أغلقت على مدى أشهر من الاعتصامات والاحتجاجات، وطالب بعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، بعد تكليف محمد توفيق علاوى، برئاسة الحكومة.

من جانبه، دعا رئيس الحكومة العراقية المكلف المتظاهرين إلى نزع فتيل الخلافات، وعدم إتاحة الفرصة لمن وصفهم بـ«الفاسدين» لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء.

ونفى علاوى فى تغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن يكون اختياره للمنصب قد تم من قبل الأحزاب السياسية، مؤكدا أن النواب المستقلين هم من رشحوه لرئاسة الحكومة.