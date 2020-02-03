بريطاني يتغلب على فيروس كورونا بكأس من الويسكي الساخن بالعسل

ادعي بريطاني مقيم في مدينة ووهان الصينية، استطاعته التغلب على إصابته بفيروس كورونا، باستخدام " مشروب الويسكي الساخن بالعسل" بعدما رفض تناول المضادات الحيوية التي وصفها الأطباء الصينيين له.

بحسب صحيفة "الصن" البريطانية، تم تشخيص كونور ريد، 25 عاما، مدرس لغة إنجليزية من بلدة خلنددنو بمقاطعة ويلز البريطانية، بفيروس كورونا من قبل أطباء في ووهان قبل نحو شهرين، بعدما انتقل إلى المستشفي وهو يعاني من أجل التنفس والسعال الشديد.

وقال ريد الذي يعد أول بريطاني يشخص بالفيروس المتفشي وفق الصحيفة: "استخدمت بخاخ الاستنشاق التي ساعدت في السيطرة على السعال، وشربت الويسكي الساخن مع العسل"

وأضاف: "إنه علاج قديم ولكن يبدو أنه قام بالعمل جيداً، لقد رفضت تناول المضادات الحيوية التي وصفها لي الأطباء لأنني لم أرغب في تناول أي أدوية.

ريد الذي عاش في الصين طوال السنوات الثلاث الماضية، انتقل إلى ووهان خلال الأشهر الستة الماضية لتدريس اللغة الإنجليزية، خرج من مستشفى جامعة تشونغنان في مدينة ووهان، بعد أسبوعين حين أخبره الأطباء أنه كان مصابا بفيروس كورونا وقال: "لقد صدمت عندما أخبرني الأطباء بإصابتي بالفيروس، واعتقدت أنني سأموت ولكني تمكنت من التغلب عليه".

مضيفا أن وزارة الخارجية - البريطانية- كانت "غير مهتمة" عندما أخبرهم عن إصابته، وقال لـ "الصن": "استمروا في السؤال عما إذا كنت أرغب في الحصول على مقعد على متن رحلة جوية، لكنني قلت لا سوف أبقى هنا، أنا دليل على أمكانية التغلب على فيروس كورونا".

وتابع: "لقد توقفت عن العمل ويعتقد المدير أننا سنعود إلى العمل خلال أسبوعين، لكنني لست متأكداً من ذلك، لقد أصبحت ووهان مدينة أشباح حقيقية، ولا يكاد يوجد أي شخص في الشوارع والمحلات التجارية لا يوجد بها خضروات طازجة أو فواكه، وليس هناك دواء أو أقنعة متبقية في الصيدليات.

ولفت إلى أنه "إذا خرجت بدون قناع، فسوف تعتقلك الشرطة، السلطات قلقة للغاية بشأن كيفية احتواء الفيروس ومنع انتشاره".

ويعتبر الويسكي الساخن، أحد المشروبات العلاجية في أيرلندا، يستخدم في علاج نزلات البرد، حيث يتم خلط الكحول والماء مع العسل والأعشاب والتوابل، ويقدم ساخنًا.