ظريف يلتقي مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في طهران

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استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران اليوم الاثنين مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن الجانبين عقدا جولتين من المباحثات.

ويجري بوريل خلال الزيارة مباحثات حول العلاقات الثنائية بين إيران والاتحاد الأوروبي، فضلا عن آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يلتقي بوريل بالرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) علي لاريجاني خلال هذه الزيارة.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها بوريل للجمهورية الإسلامية منذ توليه المنصب.