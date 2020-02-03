منظمة التعاون الإسلامى ترفض بالإجماع خطة السلام الأمريكية

إسرائيل تنشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية على جبهة غزة.. وأبومازن: سنوقف التنسيق الأمنى مع تل أبيب

أقرت منظمة التعاون الإسلامى، اليوم، بالإجماع رفض «خطة السلام» الأمريكية، مؤكدة موقفها المبدئى الداعم للفلسطينيين فى نضاله العادل لإقامة دولته وعاصمتها القدس. جاء ذلك فيما أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن السلطة الفلسطينية ستوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل.

ودعت منظمة التعاون خلال اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية فى مقرها بجدة لبحث مواجهة خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل لعدم تبنى أى جهود لا تلبى الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفقا لوكالة «معا» الفلسطينية.

وطالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى فى كلمة فلسطين، دول منظمة التعاون الإسلامى، برفض الخطة الأمريكية بشكل قاطع وعدم قبول فرض أجندة الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلى الاستعمارى من ضم وإنكار للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة على الشعب الفلسطينى وقيادته، وعدم التعاطى مع هذه الخطة بأى شكل من الأشكال.

ودعا المالكى، الأمة الإسلامية إلى اتخاذ تدابير جادة وفعالة لحماية متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل وضمان مساءلة الاحتلال عن جرائمه من خلال اعتماد مسار جاد ومسئول يتمثل فى العمل على رفع تكلفة استمرار هذا الاحتلال غير القانونى وسياساته الاستعمارية من ضم وتهجير.

وكان وزارء الخارجية العرب، أكدوا فى اجتماعهم بمقر جامعة الدول العربية فى القاهرة، السبت الماضى، بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، رفض خطة السلام الأمريكية باعتبارها لا تلبى الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطينى وتخالف مرجعيات عملية السلام.

بدوره، قال أبومازن، اليوم: إن السلطة الفلسطينية ستوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل وإنها لن تتراجع عن موقفها إزاء خطة ترامب للسلام فى الشرق الأوسط.

وأضاف أبومازن، خلال رئاسته لجلسة الحكومة فى رام الله، اليوم، بحضور رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية: «سنوقف التنسيق الأمنى، ولن نتراجع عن مواقفنا حتى يتراجع الأمريكيون والإسرائيليون» عن مشروعهم (خطة السلام)، «ولن نقبل أن تفرض أمريكا شرعيتها وتلغى كل المرجعيات الدولية»، بحسب ما أوردته وكالة (وفا) الفلسطينية.

وأضاف أبومازن: «إما أن نأخذ حقوقنا كاملة حسب قرارات الشرعية الدولية، أو على إسرائيل أن تتحمل مسئولياتها كاملة كقوة احتلال».

وجدد عباس تأكيده على رفض أن تكون أمريكا وسيطا فى عملية السلام وحدها، وقال: «منذ أوسلو عام 1993 ولغاية الآن لم تعطنا أمريكا أى نقطة ايجابية». وتابع: «لسنا عدميين ولن نتراجع إلا إذا تراجعوا وقبلوا بالمفاوضات على أساس الشرعية الدولية».

وفى نيويورك، قال جاريد كوشنر، كبير مستشارى الرئيس الأمريكى وصهره، خلال مقابلة مع شبكة «سى إن إن» الأمريكية: «إذا لم يمتثل الفلسطينيون لشروط معينة بموجب خطة السلام الأمريكية فلابد ألا تتحمل إسرائيل خطر الاعتراف بدولة فلسطينية»، مضيفا: «إذا أراد الفلسطينيون أن يعيشوا حياة أفضل، فلدينا إطار يمكنهم من خلاله القيام بذلك».

ميدانيا، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، نشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية فى الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، خشية من اطلاق صواريخ تصل إلى العمق الإسرائيلى.

ووفقا لموقع «واللاه» الإسرائيلى، تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من قيام حركة الجهاد الإسلامى باطلاق الصواريخ نتيجة للضغط الإيرانى لشن هجمات ضد إسرائيل.

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 129 مستوطنا بينهم 85 طالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا فى ساحاته، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، موضحة أن 11 موظفا من حكومة الاحتلال اقتحموا أيضا المسجد، وتجولوا فى ساحاته.