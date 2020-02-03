ميلان ينفي تفاوضه مع المدرب الألماني رانجيك

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نفى نادي ايه سي ميلان الإيطالي لكرة القدم صحة تقارير ذكرت أنه يجري مفاوضات مع المدرب الألماني رالف رانجيك.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم النادي اليوم الاثنين إن مثل هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مارك كوزيكه، مدير أعمال رانجيك، على هذه التقارير.

وكان رانجيك وايه سي ميلان قد نفيا قبل أسابيع قليلة تكهنات حول احتمال تولي المدير الفني الألماني قيادة النادي الإيطالي.

كانت صحيفة "بيلد" ذكرت في وقت سابق أن رانجيك/61 عاما/ سيتولى منصب المدير الفني ومدير الكرة في ايه سي ميلان في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات بين الجانبين " حققت تقدما كبيرا"، ونوهت إلى أنه ينقص فقط التوقيع على العقد، ولم يتسن الحصول على رد من رانجيك على ما ذكرته الصحيفة.

كان رانجيك قد درب أندية في ألمانيا بينها هانوفر وشالكه وهوفنهايم كما أنه قاد لايبزج حتى الصيف الماضي خلال الفترة الانتقالية.

وتولى رانجيك منذ مطلع يوليو الماضي منصب مدير القسم الرياضي والتطوير في شبكة شركة "ريد بُل" التي تمتلك عدة أندية رياضية.

ويتولى ستيفانو بيولي تدريب ايه سي ميلان منذ أكتوبر الماضي ويرتبط مع النادي الإيطالي بعقد يستمر لمدة عامين.