ولي عهد أبوظبي يؤكد حرص بلاده على دعم العمل الإسلامي المشترك

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وفد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" المشارك في أعمال اجتماعات الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للمنظمة الذي استضافته الإمارات مؤخرا، يرافقهم وفد من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، أن ولي عهد أبوظبي أكد حرص بلاده على دعم العمل الإسلامي المشترك وخدمة قضايا شعوب العالم الإسلامي في المجالات كافة، خاصة ما يتعلق بالتربية والثقافة والعلوم والنهوض بهذه المجالات وتطويرها بجانب فتح آفاق أوسع لحضور المنظمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال الشيخ محمد بن زايد "يواجه العالم الإسلامي تحديات عديدة تستدعي ضرورة التعاون والعمل المشترك لمواجهتها وإيجاد حلول مبتكرة للتعامل معها لضمان مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا تنعم به الأجيال المقبلة ولتمكينهم من الإسهام في رفد الحضارة الإنسانية".

كما أشاد وفد المجلس التنفيذي "للإيسيسكو" بدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمبادرات التنموية الرائدة لشعوب الدول الإسلامية وتبني سموه الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.