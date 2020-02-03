 فاتي وميسي يقودان برشلونة لاجتياز ليفانتي بثنائية في دقيقتين بالدوري الإسباني - بوابة الشروق
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فاتي وميسي يقودان برشلونة لاجتياز ليفانتي بثنائية في دقيقتين بالدوري الإسباني

د ب أ
نشر فى : الإثنين 3 فبراير 2020 - 12:09 ص | آخر تحديث : الإثنين 3 فبراير 2020 - 12:09 ص

أحرز النجم الصاعد انسو فاتي هدفين من صناعة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليقود بهما برشلونة للفوز 2 / 1 على ضيفه ليفانتي مساء الأحد في المرحلة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

وواصل برشلونة، الفائز باللقب في الموسمين الماضيين، مطاردته لغريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر)، بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف الفريق الملكي.

في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي، الذي واصل نتائجه المهتزة بتلقيه خسارته الرابعة على التوالي في البطولة، عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

وجاء هدفا برشلونة في غضون دقيقتين فقط، حيث افتتح فاتي التسجيل في الدقيقة 30، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 31، ليرفع عدد أهدافه في المسابقة خلال الموسم الحالي إلى أربعة أهداف.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أحرز روبن روتشينا هدف الشرف لليفانتي.


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